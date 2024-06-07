Termometreler 41 dereceyi gördü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Bunaltıcı havanın etkili olduğu Edirne'de vatandaşlar ağaçlık ve gölgelik alanları tercih etti. Sıcak havanın 36 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar sıcaklık nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerde serinlemeye çalışıtı. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü ve sıcaklığın yüksek değerlere ulaştığı saatte Kırklareli'nde, yaya ve araç trafiğinde düşüş görüldü. Tekirdağ'da da sıcak hava ve yüksek nem etkili oldu.Hatay'da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da yerli ve yabancı ziyaretçiler serinlemek için sahil kesimlerinin yanı sıra farklı alternatiflere de yöneliyor. Konyaaltı'nda yer alan Antalya Akvaryum kompleksi bünyesindeki "Kar Dünyası", tatilcilere yaz aylarında kayak yapıp kartopu oynayabilme imkânı sunuyor. Adanalı üreticiler, aşırı sıcak nedeniyle karpuzda verim kaybı yaşamamak için sulama sayısını artırmasının yanı sıra güneş koruyuculu ilaç uygulaması yapıyor.