Ternopil nerede? Rusya Ukrayna savaş haberleri: Patlama sesinin geldiği Ternopil haritadaki yeri ve nüfusu hakkında bilgiler

Ternopil haritadaki yeri ile gündemdeki yerini aldı. Patlama seslerinin duyulduğu şehir hakkında araştırmalar başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kerç Köprüsü patlamasını "terörist eylem" olarak nitelendirmesi ardından Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya başladı. Peki, Ternopil nerede, nereye yakın? İşte, Ternopil nüfusu ve savaş durumu hakkında bilgiler…
TERNOPİL NEREDE?
Ukrayna'nın batısında yer alan bir şehirdir. Bu şehir Seret Nehri kıyısında yer almaktadır. Ternopil, Batı Ukrayna'nın en önemli şehirlerinden biri olup tarihi Galiçya ve Podolya bölgelerinde yer almaktadır.
HALK SIĞINAKLARDA!
Yaşananlarla ilgili Türkiye'den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili, "Bu sabah (10 Ekim) Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik saldırıların ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur" dedi.
Ukrayna, Kiev'deki patlamaların şokunu yaşarken Lviv ve Dnipro'da da patlama seslerinin yükseldiği açıklandı. Odesaa bölgesi valisi Maksim Marşenko da Telegram üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz 3 Rus füzesini ve 5 kamikaze İHA'sını imha etmeyi başardı" denildi. Bölgede yaşayanların tehlike geçene kadar sığınaklarında kalmaları istendi.