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Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:55

Ternopil nerede? Rusya Ukrayna savaş haberleri: Patlama sesinin geldiği Ternopil haritadaki yeri ve nüfusu hakkında bilgiler

Rusya Ukrayna gerilimi yeniden tırmanıyor. Ukrayna başkenti Kiev’de 3 büyük patlamanın meydana geldiği bilgisi gelirken Ukrayna yerel medyası Jitomir, Dnipro, Lviv, Ternopil, Hmelnitski'de patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu. Gelen son dakika haberlerinin ardından Ternopil nerede sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Ternopil haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, etrafında hangi şehirler var? İşte, tüm merak edilenler…

Ternopil nerede? Rusya Ukrayna savaş haberleri: Patlama sesinin geldiği Ternopil haritadaki yeri ve nüfusu hakkında bilgiler

Ternopil haritadaki yeri ile gündemdeki yerini aldı. Patlama seslerinin duyulduğu şehir hakkında araştırmalar başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kerç Köprüsü patlamasını "terörist eylem" olarak nitelendirmesi ardından Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya başladı. Peki, Ternopil nerede, nereye yakın? İşte, Ternopil nüfusu ve savaş durumu hakkında bilgiler…

TERNOPİL NEREDE?

Ukrayna'nın batısında yer alan bir şehirdir. Bu şehir Seret Nehri kıyısında yer almaktadır. Ternopil, Batı Ukrayna'nın en önemli şehirlerinden biri olup tarihi Galiçya ve Podolya bölgelerinde yer almaktadır.

Şehrin nüfusu 2021 yılı itibarıyla 224,921'dür.

Şehrin etrafında, sınırı bulunan şehirler arasında Lviv, İvano-Frankivsk, Rivne ve Hmelnitski gibi yerler var.

HALK SIĞINAKLARDA!

Yaşananlarla ilgili Türkiye'den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili, "Bu sabah (10 Ekim) Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik saldırıların ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur" dedi.

Ukrayna, Kiev'deki patlamaların şokunu yaşarken Lviv ve Dnipro'da da patlama seslerinin yükseldiği açıklandı. Odesaa bölgesi valisi Maksim Marşenko da Telegram üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz 3 Rus füzesini ve 5 kamikaze İHA'sını imha etmeyi başardı" denildi. Bölgede yaşayanların tehlike geçene kadar sığınaklarında kalmaları istendi.

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Ternopil nerede? Rusya Ukrayna savaş haberleri: Patlama sesinin geldiği Ternopil haritadaki yeri ve nüfusu hakkında bilgiler
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