Ternopil nerede? Rusya Ukrayna savaş haberleri: Patlama sesinin geldiği Ternopil haritadaki yeri ve nüfusu hakkında bilgiler

HALK SIĞINAKLARDA!

Yaşananlarla ilgili Türkiye'den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili, "Bu sabah (10 Ekim) Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik saldırıların ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur" dedi.