Terör operasyonlarında 4 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele operasyonları kapsamında, Ocak ayının ilk haftasonunda düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 kişi tutuklandı.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Suriye'de DEAŞ Terör Örgütü üyesi olarak çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, ise sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahısa düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan diğer bir operasyoda ise PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahısda yakalanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahısda yakalanarak ceza evine gönderildi.