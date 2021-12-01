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Giriş Tarihi: 1.12.2021 11:55 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:03

Terör operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Terör operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı

Mardin'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince Düzenlenen Eş Zamanlı Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla, sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK terör örgütü adına milis ve işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğuna dair haklarında ifade ve teşhis bulunan, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur/barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak yürütülen operasyonda gözaltına alının 45 şüphelinin 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 şüpheli kişi, Mardin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mardin Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığındaki İşlemlerinin Sürdüğü belirtildi.

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Terör operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı
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