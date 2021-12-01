Terör operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla, sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK terör örgütü adına milis ve işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğuna dair haklarında ifade ve teşhis bulunan, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur/barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak yürütülen operasyonda gözaltına alının 45 şüphelinin 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 şüpheli kişi, Mardin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mardin Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığındaki İşlemlerinin Sürdüğü belirtildi.