Terör örgütlerine geçit yok! Suça ve suçlulara gözdağı verdiler…

İstanbul Emniyeti; dört farklı ilçede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde ilçe emniyet müdürlükleri ve Özel Harekat destekli geniş kapsamlı bir uygulama yaptı. Terör örgütlerine ve diğer suç unsurlarına adeta gözdağı verildi. Okmeydanı'nda bulunan kalekollardan zırhlı ve resmi polis araçlarıyla çıkış yapan İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu, Eyüp Sultan, Kağıthane ve Şişli İlçeleri'ndeki uygulama noktalarına dağıldı. Yol kesme, araç taşlama, araç kundaklama, yazılama ve yasa dışı pankart asma başta olmak üzere provokatör eylemlerin önlenmesine ve terör örgütlerine yönelik hazırlanan uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar ve kişiler tek tel kontrolden geçirildi.

ARANAN FİRARİLER GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütlerine ve diğer suç unsurlarına gözdağı verilen uygulama polis kameralarına ve havadan Drone kamerasına yansıdı. Toplamda 709 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirilirken, 54 araç da denetlendi. Uygulamada ayrıca kıraathaneler ve kafeler başta olmak üzere 54 işletmede de denetim yapıldı. "Silahlı Tehdit, Şantaj ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçlarından dolayı aranan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.