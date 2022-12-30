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Giriş Tarihi: 30.12.2022 08:26

Terör örgütü DEAŞ'a Mersin'de operasyon: 11 gözaltı kararı

Mersin'de, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

DHA
Terör örgütü DEAŞ’a Mersin’de operasyon: 11 gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen, sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 1'i Fransız uyruklu, 11 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Adreslerdeki aramalar sürüyor.

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Terör örgütü DEAŞ'a Mersin'de operasyon: 11 gözaltı kararı
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