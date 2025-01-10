Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 7 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para toplama ve para transferleri yapan yedi kişi "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarından gözaltına alındı.

Topladıkları paraları DEAŞ'a aktararak terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten ve eş zamanlı operasyonla yakalanan yedi kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda el konulan örgütsel içerikli dijital materyaller ise incelemeye alındı.