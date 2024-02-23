İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda beş ilçede 26 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan 20 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

Olası terör saldırılarına karışabilecekleri tespit edilen ve gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İki şüpheli serbest bırakılırken, yabancı uyruklu altı şüpheli sınır dışı edildi. İki şüpheli tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler | VİDEOHABER