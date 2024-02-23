Haberler Yaşam Haberleri Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler
Giriş Tarihi: 23.2.2024 22:30 Son Güncelleme: 23.2.2024 22:35

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler

Terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: Adliyeye sevk edildiler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda beş ilçede 26 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan 20 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

Olası terör saldırılarına karışabilecekleri tespit edilen ve gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İki şüpheli serbest bırakılırken, yabancı uyruklu altı şüpheli sınır dışı edildi. İki şüpheli tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler | VİDEOHABER

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA