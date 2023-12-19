Haberler Yaşam Haberleri Terör örgütü mensuplarının ailelerine para gönderen DEAŞ’lılara operasyon 11 FETÖ firarisi yakalandı
Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:49

Terör örgütü mensuplarının ailelerine para gönderen DEAŞ’lılara operasyon 11 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara’da DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik iki farklı operasyon düzenlendi. DEAŞ’ın mali alan yapılanmasında olan ve örgütsel faaliyetler ile daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ettikleri tespit edilen 33 şüpheliye operasyon düzenlendi. FETÖ’ye yönelik operasyonda ise örgüt üyesi 11 firari yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Terör örgütü mensuplarının ailelerine para gönderen DEAŞ’lılara operasyon 11 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün mali alan yapılanması kapsamında oldukları belirlenen 33 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçlarından gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin, banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları incelenirken, tanık beyanları, yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital inceleme sonuçları ile HTS analiz raporlarında terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak ve daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulundukları belirlendi. Örgüt adına mali kaynak temin ettikleri ortaya çıkan 33 şüphelinin gözaltına alınmaları için Ankara Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 FETÖ FİRARİSİ YAKALANDI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda ise örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firarinin Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 11 firariyi gözaltına aldı.

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Terör örgütü mensuplarının ailelerine para gönderen DEAŞ’lılara operasyon 11 FETÖ firarisi yakalandı
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