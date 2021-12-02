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Giriş Tarihi: 2.12.2021 09:45

Terör örgütü PKK/KCK'ya Osmaniye'de operasyon! 3 zanlı tutuklandı

AA
Terör örgütü PKK/KCK’ya Osmaniye’de operasyon! 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik Osmaniye, Şanlıurfa ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriyeli 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Terör örgütü PKK/KCK'ya Osmaniye'de operasyon! 3 zanlı tutuklandı
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