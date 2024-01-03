Haberler Yaşam Haberleri Terör örgütü PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğu daha kaçırdı
Giriş Tarihi: 3.1.2024 14:08

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden 12 yaşındaki bir kız çocuğunu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

AA
Terör örgütü PKK/YPG, Halep’ten silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğu daha kaçırdı

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Halep'in Aynularab ilçesinden Aralık 2023'te E.Ş.K'nin teröristlerce kaçırıldığını söyledi. 

Sözcü, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti. 

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençler ile çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor. 

2022'DE 1200'DEN FAZLA ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI
BM, Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
Son dakika: 11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bunlar Türk’ün cesedini seviyor
Bu kadar Mossad casusu sizce İstanbul’da ne arıyor?
‘Evde kuralları ben belirlerim’
İsrail’e dış ticaret boykotu da oldu
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.
Maçla başladı, yumrukla devam ediyor
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğu daha kaçırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA