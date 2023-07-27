Terör örgütü üyeliğinden dosyası bulunan eski HDP’li belediye eş başkanı sınırda yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışan PKK/KCK üyesi 1 kadının olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçma hazırlığında olan F.A.'yı yakaladı. Eski HDP Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde istinafta dosyası olduğu belirtildi.

F.A.'nın ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKK/KCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.