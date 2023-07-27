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Giriş Tarihi: 27.7.2023 12:28

Terör örgütü üyeliğinden dosyası bulunan eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı

Edirne’de Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçma hazırlığı yapan PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan, Diyarbakır'ın eski HDP'li Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A., Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Terör örgütü üyeliğinden dosyası bulunan eski HDP’li belediye eş başkanı sınırda yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışan PKK/KCK üyesi 1 kadının olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçma hazırlığında olan F.A.'yı yakaladı. Eski HDP Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde istinafta dosyası olduğu belirtildi.

F.A.'nın ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKK/KCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Terör örgütü üyeliğinden dosyası bulunan eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı
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