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Giriş Tarihi: 24.3.2022 10:59 Son Güncelleme: 24.3.2022 11:09

Terör örgütü üyesi şüpheli otoban gişelerde yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Terör örgütü üyesi şüpheli otoban gişelerde yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile bulunan terör örgütü üyesi M.I. jandarmanın operasyon ile yakalandı.

İzmir il Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ( TEM) ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi hükümlü M.İ.'yı kıskıvrak yakaladı.

Jandarma ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Suriye' nin Afrin ile Irak'ın Duhok kamplarında silahlı/ideolojik eğitim görerek yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.İ.'nın ilçeye geleceği ihbarını aldı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekipleri önceki gün (Salı) Kemalpaşa - Akalan gişeleri arama noktasında terör örgütü üyesinin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Operasyonda 6 yıl hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.İ., kıskıvrak yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.İ., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terör örgütü üyesi şüpheli otoban gişelerde yakalandı
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