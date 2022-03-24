Terör örgütü üyesi şüpheli otoban gişelerde yakalandı

İzmir il Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ( TEM) ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi hükümlü M.İ.'yı kıskıvrak yakaladı.
Jandarma ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Suriye' nin Afrin ile Irak'ın Duhok kamplarında silahlı/ideolojik eğitim görerek yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.İ.'nın ilçeye geleceği ihbarını aldı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekipleri önceki gün (Salı) Kemalpaşa - Akalan gişeleri arama noktasında terör örgütü üyesinin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Operasyonda 6 yıl hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.İ., kıskıvrak yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.İ., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.