Terör örgütüne 8 ilçede baskın! Böyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dini istismar eden terör örgütü DEAŞ'a yönelik Özel Harekat destekli eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi İlçeleri'ndeki 10 farklı adrese baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüttükleri ve ülkemizde terör saldırısı hazırlığında oldukları saptanan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.