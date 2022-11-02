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Giriş Tarihi: 2.11.2022 09:14

Terör örgütüne 8 ilçede baskın! Böyle yakalandılar

İstanbul’un 8 ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda terör saldırısı hazırlığında oldukları saptanan 6 terörist yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Terör örgütüne 8 ilçede baskın! Böyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dini istismar eden terör örgütü DEAŞ'a yönelik Özel Harekat destekli eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi İlçeleri'ndeki 10 farklı adrese baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüttükleri ve ülkemizde terör saldırısı hazırlığında oldukları saptanan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Terör örgütüne 8 ilçede baskın! Böyle yakalandılar
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