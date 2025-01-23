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Giriş Tarihi: 23.1.2025 14:22 Son Güncelleme: 23.1.2025 14:24

Terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla bağlantılı olarak faaliyetler yürüten ve ülkemize yönelik terör saldırısı hazırlığı içerisinde olabilecekleri değerlendirilen dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında "Tahdit" kodu bulunan üç şüpheli hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi. Diğer şüpheliler ise İstanbul Emniyeti'ne getirildi.

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Terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı
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