Haberler Yaşam Haberleri Terör örgütüne Suriye’de darbe! Suriye’de 13’ü DEAŞ’lı 5’i PKK’lı 18 terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 4.12.2022 12:16 Son Güncelleme: 4.12.2022 12:18

Terör örgütüne Suriye’de darbe! Suriye’de 13’ü DEAŞ’lı 5’i PKK’lı 18 terörist yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinesinde, Suriye’nin Cerablus ve El Bab bölgelerinde eylem arayışı içerisinde olan 13 DEAŞ’lı ve 5 PKK’lı terörist yakalandı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Terör örgütüne Suriye’de darbe! Suriye’de 13’ü DEAŞ’lı 5’i PKK’lı 18 terörist yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinesinde, Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları timleri Suriye'nin çeşitli bölgelerinde istihbari çalışma yürüttü. Yapılan istihbarat çalışması sonucunda Suriye'nin Cerablus ve El Bab bölgesinde operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda, taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen, aralarında örgütün sözde "Maliye Emiri"nin de bulunduğu 13 DEAŞ'lı terörist ele geçirildi.

Ayrıca, Suriye'nin Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG'li teröristte yakalanırken, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18 oldu.

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) içerikli bomba düzeneği, 4 adet bomba elektronik devre kartı, bir adet kalaşnikov piyade tüfeği, bir adet tabanca ve 253 adet fişek ele geçirildi.

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Terör örgütüne Suriye’de darbe! Suriye’de 13’ü DEAŞ’lı 5’i PKK’lı 18 terörist yakalandı
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