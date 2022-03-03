Haberler Yaşam Haberleri Terör örgütüne yardım eden bir kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 3.3.2022 12:02 Son Güncelleme: 3.3.2022 12:15

Terör örgütüne yardım eden bir kişi yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Terör örgütüne yardım eden bir kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK’ya yardım eden bir kişi yakalandı. Kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan E.T., cezaevine konuldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, bir yıldır "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçundan aranan E.T. Yenişehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.T. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Kiev'de insanlık yerin altında! SABAH dünyanın konuştuğu noktayı görüntüledi
Son dakika: MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
Dolandırılan eski bakan Azimet Köylüoğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı! 20 gün boyunca tehdit ve hakaretlerle yaşadım
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Putin tuzağa düştü, aklımız ile oynuyorlar!
Vay canına, kötü yola düşmüş!
Hayırseverin villasını ‘aşevi yapacağız’ diye satmışlar! SABAH, o ifadeye ulaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütüne yardım eden bir kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA