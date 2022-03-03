Terör örgütüne yardım eden bir kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, bir yıldır "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçundan aranan E.T. Yenişehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.T. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.