Terör örgütüne yardım eden kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ive Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçlarından aranan R.E. ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 16 bin 660 TL kesilmiş para cezası olan M.E.H. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ayrıca Geçici kimlik belgeleri bulunmadığından muhafaza altına alınan 2 Suriye Uyruklu şahıs Deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.