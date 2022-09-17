Terör örgütünün finans hücresi çökertilmişti! 4 terörist tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "İNFAK" adı altında para toplayan, para transferleri yapan ve terör örgütüne finans sağlayan 10 kişi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 kişiden 4'ü tutuklandı. İki kişi sınır dışı edildi. İki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Adreslerde yapılan aramalarda 58 bin 950 euro, 37 bin 600 lira ve 400 dolar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.