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Giriş Tarihi: 23.11.2021 22:38

Terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmen unutulmadı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmen unutulmadı

Baba Sadık Yalçın” Bu saldırıyı yapanlar soysuzdur, soysuz olanın ne vicdanı olur nede merhameti”

9 Hazıran 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesi Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK saldırısında, yaralanan Aybüke Şenay Yalçın kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ailece Ankara'da bulunduklarını belirten şehit Öğretmen Aybüke Şenay Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, 5 yıldır hiç acılarının dinmediğini belirterek, "Benim kızım ataması çıktığında seve seve görev yerine gitti. 'Kızım oralar tehlikeli' dediğimde 'Baba; ben gitmezsem, o gitmezse oradaki çocuklarımıza kim eğitim verecek, vatana millete hayırlı evlat olarak yetişmelerini kim sağlayacak' demişti. Görev yaptığı Batman Kozluk halkını ve öğrencilerini çok seviyordu. Biz yine hüzünlüyüz, gerçi 5 yıldır acımız hiç bitmedi. Bu 24 Kasımda bize bu acıyı yaşatanlar, bu işleri yapanlar soysuzdur, arsızdır, bunların peşinden gidenler de savunanlar da işbirlikçileri de arsız, soysuz. Soyu olamayanın ne vicdanı, ne merhameti ne de vatanları vardır. Bize bu günlerde ve 5 yıldır acıyı yaşatanlara lanet olsun" dedi.

Ülkenin kalkınmasının eğitimden geçtiğini belirten baba Yalçın, "Türkiye'nin neresine gidersem gideyim her yerde Aybükelerle karşılaşıyorum. Bu güzel vatanımızın kalkınması için eğitim şart, binlerce Aybükeler bu vatanın kalkınması ve ileriye gitmesi için eğitim veriyor, çocuklarımızı eğitiyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, iyi ki varlar" diye konuştu.

Tüm öğretmelerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan baba Yalçın, "Başta baş öğretmeniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize rahmet diliyorum, yaşayan ve çocuklarımızı vatanını milletini seven bir fert olarak yetişmesini sağlayan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bu vatanın birliği ve beraberliği için ülkemizde ve sınır ötesinde bu hainlerle mücadele eden askerimize, polisimize ve korucularımıza Allah güç kuvvet, sağlık sıhhat versin. Onları sevdiklerine bağışlasın. Devletimizi yönetenlere sağlık sıhhat ve güç kuvvet versin" dedi.

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Terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmen unutulmadı
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