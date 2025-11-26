Terör saldırısı planladılar! Tamamı yakalandı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de Özel Harekat destekli operasyon yaptı. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten, terör örgütü DEAŞ adına seri terör saldırıları düzenlemek amacıyla patlayıcı maddeler temin ettikleri saptanan ve aynı zamanda çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 14 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının patlayıcı maddeleri satın alarak depoladıkları, ardından el yapımı patlayıcıya (EYP) dönüştürerek terör saldırıları gerçekleştirmeyi planladıkları saptandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 90 mermi, bazı patlayıcı maddeler ve çok sayıda örgütsel içerikli dijital doküman ele geçirildi ve tamamı incelemeye alındı. Baskın anları polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan 14 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.