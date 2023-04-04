Terör şehidinin hayrına depremzedelere iftar

Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatı sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca 3 Nisan 2020 tarihinde karakol inşaatında çalışan sivillere saldırması sonucu 27 yaşındaki Midyatlı inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu şehit olmuştu. Midyat'ta yaşayan şehidin ailesi tarafından şehidin hayrı için bu sene Midyat'a gelen depremzede ailelerin yanı sıra şehit ve gazi ailelerinin onuruna iftar ve mevlit programı düzenlendi. Şehidin Babası Hüseyin Gözenoğlu ile şehidin eşi ve kız kardeşleri iftar programına katılan davetlileri kapıda karşılayıp, aynı şekilde kapıya kadar uğurladı.
İftar öncesi Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından, Türkçe, Kürtçe ve Arapça Mevlid-i Şerif Okundu. Akşam ezanının okunması ile iftar açıldı. Daha sonra İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, yemek duası yaptı. Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, siyasi parti temsilcileri, depremzede vatandaşlar ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"ACIMIZI PAYLAŞTINIZ BİZLERLE BİRLİKTE OLDUNUZ"
Programda konuşan şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, iftar davetine iştirak eden tüm misafirlere teşekkür ederek, "Hepiniz Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun üçüncü sene devriyesinin onuruna okutulan Mevlit-i Şerif iftar programına hoş geldiniz. Kıymetli depremzede kardeşlerimin acılarını yürekten paylaşıyorum. Acınız bizim acımızdır. Midyat'ta sizi konuk etmekten gurur duyuyoruz, şeref verdiniz. Bütün bu yıkım felaketinde ülkemizi üzen, depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Her zaman gibi sizler bizleri yalnız bırakmadınız. Her zaman acımızı paylaştınız bizlerle birlikte oldunuz. Tekrar şeref verdiniz, tekrar bizi onurlandırdınız" dedi.