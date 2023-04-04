Terör şehidinin hayrına depremzedelere iftar

"ACIMIZI PAYLAŞTINIZ BİZLERLE BİRLİKTE OLDUNUZ"

Programda konuşan şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, iftar davetine iştirak eden tüm misafirlere teşekkür ederek, "Hepiniz Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun üçüncü sene devriyesinin onuruna okutulan Mevlit-i Şerif iftar programına hoş geldiniz. Kıymetli depremzede kardeşlerimin acılarını yürekten paylaşıyorum. Acınız bizim acımızdır. Midyat'ta sizi konuk etmekten gurur duyuyoruz, şeref verdiniz. Bütün bu yıkım felaketinde ülkemizi üzen, depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Her zaman gibi sizler bizleri yalnız bırakmadınız. Her zaman acımızı paylaştınız bizlerle birlikte oldunuz. Tekrar şeref verdiniz, tekrar bizi onurlandırdınız" dedi.