Terör yalanıyla 2 milyonluk vurgun yaptı

Konya Akören'de yaşayan R.A.'yı kandırıp 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve parasını dolandıran şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Akören ilçesinde yaşayan R.A.'yı arayan dolandırıcı, kendisini komiser olarak tanıtıp isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını, elinde bulunan ziynet eşyaları ve paralarının laboratuvarda incelenmesi gerektiğini söyledi. R.A. da aynı gün evine gelen yüzleri maskeli 3 kişiye toplam değeri 2 milyon TL olan para ve ziynet eşyasını teslim etti. Dolandırıldığını anlayan R.A. şikâyette bulundu. İnceleme sonucunda şüphelinin G.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi. G.C., yakalanarak gözaltına alındı. Olayın diğer faili olan M.D.'nin yakalanması içinse çalışma sürüyor.