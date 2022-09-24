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Giriş Tarihi: 24.9.2022 11:36

Terörden arındırılan Tendürek'te dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı

Van'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek’e dağcılar profesyonel tırmanış gerçekleştirdi.

Terörden arındırılan Tendürek’te dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek (3 bin 533 metre) ile Küçük Tendürek (3 bin 291 metre) dağları, son zamanlarda yürütülen operasyonlarla teröristlerden temizlendi.

Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, önceden birçok şehidin verildiği bölgeyi terörden arındırarak güvenli hale getirdi.

GÜVENLİ HALE GETİRİLEN DAĞDA ZİRVE HEYECANI

Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi (AKADEMİK) Başkanı Bayram Çini, AA muhabirine, zorlu coğrafyası ve volkanik yapılarıyla bilinen dağda zirve yolculuğunu anlattı.

Tendürek tırmanışı için güvenlik nedeniyle uzun yıllar izin beklediklerini anlatan Çini, "AKADEMİK kulübümüz ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilciliği organizesinde 13 dağcıyla askerimizin belirlediği rota doğrultusunda zirveye çıktık. Terörden arındırılmasıyla zirveye çıkma imkanı bulduk. Bölgede birçok şehit verdik, gazilerimiz vardı. Şehitlerimize dua ettik. Gözyaşlarımızı tutamadık. İniş öncesi de İstiklal Marşımızı söyledik, Türk bayrağı açtık. Duygularımın tarifi yok." diye konuştu.

ZİRVE YOLCULUĞU 3 SAAT SÜRDÜ

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü olan Çini, grupta şehit köy korucusunun oğlunun da yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Zirve yolculuğu 3 saat sürdü. Artık huzurun hakim olduğu bölgede dağcılık faaliyetlerinin yapılacak olması gurur ve mutluluk kaynağımız. Kahraman güvenlik güçlerimizin alın teri ve kanlarıyla terörden temizlediği yerde duygulanmamak elde değil. Çok sayıda zirveye çıktım hiçbirinde bu kadar hüzünlenmedim. Bu zamana kadar Tendürek zirvesine resmi ve profesyonel tırmanış gerçekleştirilmedi. Bu zamanda bize nasip oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Kahraman asker, polis ve jandarmamızın ayağına taş değdirmesin."

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Terörden arındırılan Tendürek'te dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı
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