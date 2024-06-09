Terörden temizlenen Bagok dağında artık Süryani Pizzası kokusu tütüyor

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından Midyat'a gelen yerli ve yabancı turistler, Bagok dağı kırsalında bulunan Süryani Elbeğendi Köyü'nde Süryani ustalar tarafından yapılan Pizzaları tatmadan ayrılmıyor.

30 YIL SONRA KÖYE GERİ DÖNÜŞ YAPTILAR

1980'li yıllarda bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı anavatanlarını terk ederek İsviçre'ye göç eden Süryani aileler, yaklaşık 30 yıl sonra tekrar döndükleri anavatanları Mardin Midyat ilçesine bağlı Elbeğendi köyünde ilk olarak Midyat taşından villa evler inşa ettiler. Ardından köye yerleşen aileler çeşitli sektörlerde işyerleri açtılar. Bu işyerlerinden en dikkat çekeni ise Pizza dükkanları oldu.

İTALYAN PİZZASINI SOLLADI

Göç ettiği İsviçre'den 30 yıl sonra ülkesine geri dönen Süryani Aziz Demir ve oğlu İshak Demir, köyde açtıkları Pizza yeri büyük ilgi görüyor. Midyatlı Süryani aile, 30 yılık deneyimleriyle ilçe halkını, İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan taş fırında odunda pişirilen Pizza ile tanıştırdı. Midyat halkının damak tadı olarak tam not verdiği kıtır kıtır pizzaları yemek için Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafından vatandaşlar Midyat'a geliyor. İtalyanların yemeği sayılan Pizza, Midyat'ta artık "Süryani Pizzası" diye anılır durumda.

30 YIL SONRA DÖNÜŞ YAPTI

İsviçre'de 30 yıl kaldıktan sonra Midyat'a bağlı Süryani Elbeğendi köyüne geri dönen Aziz Demir ve oğlu İshak Demir, açtıkları "Turabdin Pizzeria" dükkanında odun ateşinde kendi geliştirdikleri yöntem ve köyden doğal ürünlerle pizza yapıyorlar. Süryani ustaların maharetli ellerinde özel olarak hazırlanan Pizza'yı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği pizza hamuru da dahil olmak üzere tüm malzemeleri kendilerinin evde hazırlaması. Pizza salonunda, odun ateşinde vejetaryen, dönerli, tavuklu, mantarlı, kaşarlı, ton balıklı gibi olmak üzere müşteriye 10 çeşit pizza sunuluyor. Midyat ve çevre il ve ilçelerin yanı sıra uzak şehirlerden de çok sayıda insan Süryani Pizza'yı gelip tatmak istiyor. Davetliler hem pizzanın nasıl yapıldığını öğreniyorlar hem de ilk kez odun ateşinde Süryani geleneklerle pişen pizzanın tadına bakıyorlar.

Süryani Pizza ustası Aziz Demir, "Bu pizza kültürü bölgede bayağı yayılmış, bayağı bir gelişme oldu. Öyle bir gelişme olacağını da doğrusu beklemiyorduk. Bundan çok mutluyuz. Çok heyecan verici, sevindiricidir. Böyle Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor, her yerden pizza yemeye gelen müşterilerimiz oluyor ondan dolayı çok mutluyuz. Tabii ki yani şimdi kendi memleketimizde böyle insanlara hizmet etmek çok çok mutlu ediyor, çok seviniyor yani. Böyle insanların ilgisini görünce daha da mutlu ediyor bizi. Biz kendi memleketimize geldiğimiz için çok mutluyuz, çok rahatız. Köyümüze hizmet ettiğimiz için, memleketimize hizmet ettiğimiz için ondan dolayı da çok mutluyuz. Çok rahatım. Bu sosyal bir görev olduğunu diye düşündük ve bundan dolayı da çok mutluyum" dedi.

SÜRYANİ PİZZASI İÇİN GELDİLER

Muğla'dan Midyat'a gelen Doruk Taşdemir, "Muğla'dan geldik. Buranın meşhur olduğunu biliyoruz, o yüzden geldik. Daha önce internette görmüştük haberlerde, o yüzden geldik buraya. Çok güzel, çok güzel bir pizza. Muğla'da böylesini yememiştik daha öncesinde. Buranın kültürünü merak edip, Süryani kültürünü merak ediyorduk, eşim ve arkadaşlarımla birlikte geldik. Mardin merkezde Süryani kilisesinde gezdik, buradaki Süryani köyünü bildiğimiz için buraya gelmek istedik" diye söyledi.

Diyarbakır'dan Midyat'a gelen Selami Erdem ise, "Ben Diyarbakır'dan Midyat'ın Elbeğendi köyüne pizza yemeye geldim. Çok duymuştum sosyal medyadan, internetten, televizyondan. Duyduğumuz kadar güzel ve lezzetli bir pizza yeme şansımız oldu. Elbeğendi ayrıca çok güzel bir köy. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Bütün herkesi bekleriz. Çok özel bir tadı var. Kesinlikle bir el yapımı olduğu, fabrikasyon olmadığını hissedebiliyorsunuz. Her ürünün tamamen taze ve lezzetli olduğunu hissedebiliyorsunuz" dedi. Diyarbakır'dan Midyat'a gezmeye gelen Motor ekibinde Serhat Altındağ, "Diyarbakır'dan geliyoruz, burayı merak ediyorduk. Biz daha önce de gelmiştik zaten, kızlarımızı bu sefer getirdik. Pizzalarını onlar da tatlısını istedik. Güzel, güzel bir ortam biz de motor ekibi olarak zaten geziyoruz, böyle değişik lezzetleri tadıyoruz. Herkes gelsin, tatsın. Bizim Doğu'yu, Güneydoğu'yu herkes bilsin. En güzel yerler bizim buralar. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızıyla birlikte Pizza yemeye giden Rıfat Direkçi de, "Özellikle İsveç'te 30 yıl boyunca kalıp Aziz beyle oğlu İshak'ın burada, bu hizmet yerini açması bizi mutlu etti. Avrupa'nın terse göçünün ve buradaki yaşamın doğanın bizlere en azından böyle bir imkân sağladıkları için de mutlaka herkesin gelip görmesini, pizza bahane doğa şahane diyorum" diye konuştu.