Terörden temizlenen Cudi Dağı’nda muhtarlar günü

Silopi Kaymakamlık bahçesinde yapılan Atatürk Büstüne çelenk sunulduktan sonra muhtarlar terörden temizlenen Cudi Dağı'na çıktılar.

Burada fotoğraf çektiren muhtarlar, bölgede sağlanan güvenliğin ve huzurun devam etmesini istediler. Uzun yıllardan sonra bölgeye çıkan muhtarlar, tufandan sonra Hz. Nuh'un gemisinin oturduğuna inanılan ve 3 semavi dinde kutsal sayılan Sefine Bölgesi'nde şükür namazı kılıp dua etti. Muhtarlar terör sorunlar yüzünden bu bölgeye uzun zamandır gelemediklerini söylediler. Cudi Dağı'na çıkmanın heyecanını yaşadığını söyleyen muhtarlardan Nihat Birlik, bölgede huzurun sağlanmasında mücadele eden devlete teşekkür ettiğini söyledi.

Cudi Dağı'nın teröristlerden temizlendiğini ifade eden muhtarlardan Lezgiz Yağız ise, bölge halkının yıllardan terörden çok çektiğini söyledi. Bölgede huzurun sağlanması ile beraber Cudi Dağı'na çıkmaktan memnun kaldığını ifade eden Yağız, kendilerine bu imkanı veren herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısı ile böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Muhtarlarla beraber Cudi Dağı Sefine Bölgesi'ne çıktıklarını ifade eden Kuruca, "Sefine Hazreti Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yer, insanlığın yeniden yeşerdiği topraklar. Burası binlerce yıldır insanlığa ev sahipliği yapmış Yahudilerden, Hıristiyanlara oradan biz Müslümanlara kadar gelen kadim topraklardır. Bu toraklar üzerinde maalesef hain terör örgütü nedeni ile yıllardır muhtarlarımız Silopili vatandaşlarımız Şırnaklı vatandaşlarımız gelip ziyaret gerçekleştiremiyorlardı. Bu kutsal ziyarete gelemiyorlardı. Ama başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın İçişleri Bakanımız himayelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde Cudi Dağı artık terörden temizlendi. Cudi Dağı Sefine Bölgesi Şırnaklılara, Silopililere bütün dünya insanlarına ev sahipliği yapacak şekilde ziyarete açık hale geldi. Bu kutsal ziyarete bütün misafirlerimizi bekliyoruz. 3 Kadim dininde temsilcilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız gurur duyacağız. Artık sefine bölgesi artık Cudi dağı terörle anılmayacak. Bu bölgeler artık turizmle ziyaretlerle kutsal topraklarla binlerce yıldır hakkettiği şekilde anılmaya devam edilecektir. Bu bağlamada bize destek veren kolluk kuvvetlerimize askerlerimizi Jandarmamıza Polisimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Onların bu bölgede yapmış oldukları çalışmalar ile artık terör bu bölgelerden temizlendi. Bu bölgeler artık yalnızca güzel hikayeler mutlu hikayeler ile anılsın" dedi.