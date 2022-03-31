Terörden temizlenen dağlara bahar geldi

Şırnak'ta 300 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneği Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel 'Adarok' etkinliği için Cudi Dağı ve Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde buluşuyor. 300 yıldır Mart ayının ikinci haftasında sürdürdükleri 'Adarok' etkinliğini bu yıl yoğun kar yağışından dolayı Mart ayının sonunda gerçekleştiren bölge sakinleri, büyük tencerelerde yaptıkları yemekleri yüzlerce metre uzunluğundaki sofraya dizdi. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, aynı sofrada buluşarak, geçmişi yad edip, baharın gelişini halaylar çekerek, kutladı.

Bir günlüğüne de olsa şehir hayatından uzaklaşan bölge sakinler doğa ile iç içe bir gün geçirdiler.

Etkinliğe katılan Nurettin Atak, "Bugün bizim bahar sevincimizi bir araya getirmek ve baharda insanların dışarı çıkmak için bir araya toplandıkları bir zamanımızdır. Biz bunu yaklaşık 200-300 sene önce atalarımız, dedelerimiz bunu adet haline getirdiler, bizde onların adetlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Kış boyunca insanlar içerde birbirlerini gömüyorlar. Bir araya gelemiyorlar. O adeti yaşatmak içinde bir araya gelip, sohbet ediyoruz. Yemekler yiyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Adetlerimizi yaşamaya çalışıyoruz. Buda aslında güzel bir şeydir. İnsanların kaynaşması, insanların bir araya gelmesi, insanların sevinçlerini bir arada yaşaması gerçekten hem bize mutluluk veriyor. Hem de halkımızı, çocuklarımıza güzel bir miras bırakmaya çalışıyoruz. Biz burada genelde daha önce oynanan oyunları, eskiden oynanan oyunları oynuyoruz. Bir araya gelip yemek yiyoruz. Oturup sohbet ediyoruz" dedi. Ahmet Bayram ise; "Özellikle Balveren köy halkı burada toplanmışlar. Esasında ayın 14'ünde burada olmamız gerekiyordu. Ama hava şartlarından dolayı gelemedik buraya. Bugün bizim baharımızın ilk günüdür. Hatırlamadığımız kadar yıldır bu devam ediyor."

Feyzullah Artuç da; "Yıllardır biz buraya gelip adarok dediğimiz yörenin diliyle Adarok baharın başlangıcı demektir. Bu başlangıçta bugün güneştir. Bu güneşte köy olarak, halk olarak, bölge olarak gelip burada ziyafet veriyorlar. Yemek pişiriyorlar. Geçmişten kalan, dedelerimizden kalan çeşitli oyunlar var. Bu çeşit oyunlarda oynuyorlar" dedi. Muhsin Çağın; "Duyar duymaz geldik. Böyle etkinlikler gerçekten güzel oluyor. Hoş oluyor. Kısa da olsa bir piknik havası yaşadık. Geldik sağ olsun arkadaşlar bizi iyi karşıladı. Yemeklerimizi yedik. Tatlılarımızı yedik. İnsanların o güler yüzünü, samimiyetini gördük. Gerçekten çok güzel bir uygulama oldu. Yapanların ellerine yüreklerine sağlık."