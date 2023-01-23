Terörden temizlenen dağlarda fıstık yetişecek

Son dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar sonucu terörden arındırılan Cudi, Gabar, Besta ve Kato dağlarında fıstık üretilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda Valilik ve fıstık üreticileri iş birliği ile fıstık seferberliği başlatıldı. İlk etapta 500 bin fıstık fidesinin ekileceği Toptepe Köyü'nde Vali Osman Bilgin, Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Namdar, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Tarım Orman Müdür vekili Altan Altan incelemelerde bulundu. Burada üretilen fıstık fidelerinin vatandaşlara ücretsiz verileceği belirtildi. 'Terörün değil, vatandaşın faydalanacağı ormanlar' amacıyla başlatılan fıstık seferberliği kapsamında, Valilik ve Fıstık üreticileri iş birliği ile fideler başka ilden almak yerine hem kendi fide yetiştirilecek hem de yetiştirilen bu fıstık fideleri başvuran çiftçilere ücretsiz dağıtılacak.Fıstık fide ekim alanında incelemelerde bulunan Şırnak Valisi Bilgin, "Bizim söylediğimiz şu biz terörün değil vatandaşların faydalandığı ormanlar yapmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah Şırnak Fıstığı diyeceğiz" dedi.