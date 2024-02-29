Terörden temizlenen Sur sokakları ışıl ışıl

Diyarbakır'da terör örgütünün sözde 'özerklik' bahanesiyle Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde hendekler açıp, sokaklarına el yapımı patlayıcılar döşediği bölgede huzur ve güven ortamı yeniden sağlanırken, tarihi Sur ilçesinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla restorasyon çalışmaları başlatılmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'Sur İhya Projesi' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tarihi bölge yeniden ayağa kaldırıldı. Hasar gören cami, kilise ve evler onarılırken, yıkılan evlerin yerine ise modern konutlar inşa edildi. Operasyonların en yoğun olarak yaşandığı ve en ağır hasar gören tarihi yerlerin yoğunlukta olduğu Yeni Kapı Sokak, restorasyonun ardından artık gündüz kadar geceleri de ışıl ışıl bir sokak haline geldi.