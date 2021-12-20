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Giriş Tarihi: 20.12.2021 12:36 Son Güncelleme: 20.12.2021 12:44

Terörist dijital tespitle yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Terörist dijital tespitle yakalandı

PKK terör örgütünün üst düzey mensubunun üzerinde ele geçirilen dijital materyallerden tespit edilen bir terörist Gaziantep'te yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan bir üst düzey örgüt mensubunun üzerinden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu ilimizde olduğu tespit edilen A.S. isimli örgüt mensubu 20 Aralık 2021 tarihinde yapılan operasyonla yakalanmış, yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulmuştur" denildi.-

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Terörist dijital tespitle yakalandı
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