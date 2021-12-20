Terörist dijital tespitle yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan bir üst düzey örgüt mensubunun üzerinden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu ilimizde olduğu tespit edilen A.S. isimli örgüt mensubu 20 Aralık 2021 tarihinde yapılan operasyonla yakalanmış, yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulmuştur" denildi.-