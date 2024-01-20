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Giriş Tarihi: 20.1.2024 16:22 Son Güncelleme: 20.1.2024 16:50

Terörist sınırda yakalandı

Suriye'de 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli sınırı geçmek isterken yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Terörist sınırda yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sırasında, Türkiye-Suriye sınır hattındaki devriye faaliyeti sırasında sınırı geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan araştırmada, 2020-2022 yılları arasında Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilin U.C. isimli Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Terörist sınırda yakalandı
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