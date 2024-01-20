Terörist sınırda yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sırasında, Türkiye-Suriye sınır hattındaki devriye faaliyeti sırasında sınırı geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan araştırmada, 2020-2022 yılları arasında Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilin U.C. isimli Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.