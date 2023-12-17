Terörist Yunus Aras’ın şehit ettiği askerin ailesi SABAH’a konuştu: Adalet er ya da geç tecelli eder

Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk ve 2 arkadaşı, Nisan 2017'de Şırnak'ın Gabar Dağında PKK'lı teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Saldırıyı düzenleyen gurubun başında ise "Herekol Hezex" kod adlı terörist Yunus Aras vardı. Daha sonra PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını da yapan Aras, geçen 4 Aralık'ta Mardin'in Dargeçit İlçesine bağlı Alayurt Mahallesi kırsalında düzenlenen Kapramanlar-32 Operasyonla, yanındaki bir teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

'YILLARDIR BU HABERİ BEKLİYORDUK'

Yunus Aras'ın etkisiz hale getirildiği haberi, en çok Şehit Uzman Çavuş Yunus Ertürk'ün, Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesinde yaşayan ailesini sevindirdi. Baba Mehmet ve annesi Ayşe Ertürk, yıllar sonra mutlu olduklarını ifade etti. Baba Ertürk, "Oğlum şehit olduktan sonra, hiçbir günümüz mutlu geçmedi. Gecemiz, gündüzümüz belli değildi Kaç yıldır bu haberi bekliyorduk. Haberi görünce moralimiz yerine geldi. Çok sevindik, Duyan herkes sevinçten ağladı. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi?

"DEVLETİMİZE GÜVENİMİZ SONSUZ"

Yıllar sonra yüzümüzü güldüren devletimizden Allah razı olsun. Adalet geçte olsa tecelli eder. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Şehidim mezarında rahat uyusun. Artık oğlum da biz de rahat uyuyacağız. Bundan sonra bir askerimizin daha burnu dahi kanamasın diye dua ediyoruz. Bu hainler birer birer bitecek" dedi. Anne Ayşe Ertürk ise, "Haberi alınca çok mutlu olduk. Allah'ın adaletine güveniyordum. Devletimize de güvenimiz sonsuz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye konuştu.