Haberler Yaşam Haberleri Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Hatay Valiliğinden Afrin'deki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 13.1.2022 20:35 Son Güncelleme: 13.1.2022 20:36

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Hatay Valiliğinden Afrin'deki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Hatay Valiliğinden Afrin’deki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, Afrin'deki canlı bomba olduğu değerlendirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde, eş zamanlı terör saldırıları düzenlenmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı oldu! Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu!
Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'dan acı vasiyet! Kan donduran cinayetten aylar önce...
Son dakika: Fatih Terim'den bomba açıklamalar: "Onlar beni sırtımdan vurdu"
SON DAKİKA | Otomobil için yeni ÖTV düzenlemesi geldi! ÖTV matrahı kararıyla oranlar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeniydi... Yağmur Ayaz: Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile toz kondurmadı! Yine hükümeti suçladı...
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Son dakika: Ahmet Çalık'ın ölümünde çarpıcı iddia... Yollardaki bu tehlikeye dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Hatay Valiliğinden Afrin'deki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA