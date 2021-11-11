Teröristlere ’kötü’ haber: Cudi’ye 22 askeri kule yapıldı

Adı sık sık terör olayları ile gündeme gelen ve bir dönem teröristlerin yuvası olan Cudi Dağı son güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla güvenli bir hale geldi. Güvenlik güçleri teröristlerden temizlediği Cudi Dağı'nı çembere aldı. 2'si modüler üs bölgesi olmak üzere 22 kulenin kurulduğu Cudi Dağı'nda vatandaşların Hz. Nuh'un gemisinin durduğu inanılan Sefine bölgesine rahat ulaşması içinde 50 kilometreye yakın beton yol yapıldı. Kurulan kulelerde 7/24 esasına göre görev yapan güvenlik güçleri, izleme ve kamera sistemleri ile Cudi Dağı'nı izliyor.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ile Cudi Dağı'ndaki hem kulelerdeki hemde yapılan yollardaki son çalışmaları yerinde inceledi.

Cudi Dağı Güvenlik konsepti kapsamında hem Şırnak hemde Silopi tarafından Cudi'nin zirvesine yol götürdüklerini belirten Ali Hamza Vali Pehlivan; "Bu güvenlik konsepti kapsamında bugüne kadar 50 kilometreye yakın yol yaptık. Şırnak'ın tam orta noktasında bulunan Cudi'nin kuzeyinde Şırnak il merkezi; güneyinde de Silopi ilçemiz vardır. Hem Silopi ilçesi tarafından hem de Şırnak il merkezi tarafından yollar yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl çok kısa sayılabilecek bir sürede Silopi tarafından Sefine dediğimiz Hz. Nuh'un Gemisinin oturduğu noktaya öncelikle ham yol ve stabilize yolla ulaşımı sağladık, şimdi de 14 km. yol güzergahında beton çalışması son aşamaya geldi. Birkaç gün içerisinde de Sefine noktasına ulaşmış olacak" dedi.

Cudi Dağı'nda 2'si modüler üs ve 22 yaşam kulesinin yapıldığını ifade eden Vali Pehlivan; "Cudi Güvenlik Konsepti diyoruz. Burada tam güvenliği sağlamak adına biliyorsunuz ilimizin ve bölgemizin değişik noktalarında da yapılagelen güvenlik kuleleri Cudi projesi içerisinde de uygulandı ve bugüne kadar 22 yaşam alanlı güvenlik kulesinin yapımını tamamladık. Bir kısmı Silopi Sefine Cudi yol güzergahında; bir kısmı da Şırnak'tan Cudi'ye doğru devam eden kısımda. Ayrıca Cudi'nin Şırnak tarafındaki Anılmış Köyü'nde de Aselsan tarafından Modüler Üs Bölgesi dediğimiz yüksek güvenilirlikli üs bölgesinin inşaatı da tamamlandı ve aynı özelliklere sahip teknolojik donanımları, izleme sistemleri ile Cudi'nin zirvesinde tam Sefine bölgesinin karşı tarafında da diğer bir modüler üs bölgesinin de yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

Önümüzdeki hafta itibariyle kahraman jandarma komandolarımız da bu üs bölgesini kullanmaya başlayacaklar. Şuana kadar tamamladığımız bütün yaşam kulelerinde hem jandarmamız, komandolarımız hem de korucularımız 7/24 esaslı görev yapıyorlar. Orada izleme sistemlerimiz, kamera sistemlerimiz var. Bununla birlikte şu anda jeneratörlerle çalışan aydınlatma sistemleri DEDAŞ'la geçtiğimiz yıl yaptığımız görüşmeler neticesinde yatırım programına alındı. Bir yandan da hem bu yol güzergahının hem de kulelerin elektrik altyapısı yapılıyor. Hem Silopi tarafından hem de Şırnak tarafından bu yatırım programı dahilinde elektrik projesi de yapılıyor, kısa bir süre içerisinde Cudi zirvesine elektrik arzı sağlanmış olacak. Bir yandan beton yolların tamamlanması devamında bariyerlerin, kanalların yapılması ile Silopi tarafından ulaşımı son derece güvenli bir hale getirmiş oluyoruz. Diğer tarafta stabilize çalışmalar bu yıl itibariyle bitmiş olacak. Önümüzdeki yıl da Şırnak tarafından hem yolun kalan kısmının 10-15 kilometrelik kısımla Cebrailkapı'ya kadar bağlanması devamında da yine burada gördüğünüz gibi beton yolların yapımı devam edecek ve tamamlanacak" dedi.

Cudi'nin güvenli bir noktaya geldiğini belirten Vali Pehlivan; "Doğu Cudi'yi devletimizin gücüyle, kahraman güvenlik birimlerimizin yıllar boyu sürdürmüş oldukları operasyonel faaliyetlerle güvenli bir noktaya taşımış olduk. Batı Cudi'de şimdi terörle mücadele devam ediyor. İlimizin diğer değişik noktalarında olduğu gibi terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güvenlik güçlerimizin yoğun mesaisi, can siperane mücadelelerle çok mesafeler alındı. Bu anlamda kulelerin her biri adeta bir mühür niteliği taşımaktadır.

Cudi'de bu ortam sağlandı ve sağlanmaya devam ediyor. Şu anda belki kontrollü geliş gidişler var ama ilerleyen zamanlarda, çok uzun sürmeyecek bir vadede insanlarımız araçlarıyla buraya gelebilecekler. Bu tabii ki devletimizin gücünü gösteriyor. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle Şırnak'ımızın ve bölgemizin her tarafında huzur ve güvenlik ortamı her geçen gün pekişiyor. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza diğer bütün çalışmalara vermiş oldukları destek gibi bu çalışmaya da verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.