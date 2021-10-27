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Giriş Tarihi: 27.10.2021 19:13 Son Güncelleme: 27.10.2021 19:14

Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman merkeze bağlı Derinsu köyü kırsalında İl jandarma komutanlığına bağlı Tim tarafından yapılan arama ve tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait toprağa gömülü malzemeler ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Eren-8 Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş. Kürşat Yılmaz-38 Operasyonu kapsamında Adıyaman Merkez Derinsu Köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyeti esnasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafında kullandığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette; 3 Adet 12 kğ. mutfak tüpü, 2 Adet 2.5 kğ. piknik tüpü, 6 Adet jelikan bidon, 32 Kg. gübre ile yaşam malzemesi ele geçirilirdi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildiği belirtildi.
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Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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