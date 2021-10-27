Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman
İl Jandarma Komutanlığınca Eren-8 Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş. Kürşat Yılmaz-38 Operasyonu kapsamında Adıyaman Merkez Derinsu Köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyeti esnasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafında kullandığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette; 3 Adet 12 kğ. mutfak tüpü, 2 Adet 2.5 kğ. piknik tüpü, 6 Adet jelikan bidon, 32 Kg. gübre ile yaşam malzemesi ele geçirilirdi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildiği belirtildi.