Haberler Yaşam Haberleri Teröristlere silahla karşılık veren iş adamına ruhsatsız silah cezası
Giriş Tarihi: 28.5.2024 17:13 Son Güncelleme: 28.5.2024 18:41

Teröristlere silahla karşılık veren iş adamına ruhsatsız silah cezası

2017 yılında öğretmen Necmettin Yılmaz’ın şehit olduğu Tunceli Pülümür vadisine Türk bayrağı asarken, teröristlerin açtığı ateşe süresi dolan ruhsatsız silahıyla karşılık veren Gümüşhaneli iş insanı Abdullah Özer hakkında Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesinden açılan dava 4 yıl sürdü. Özer, ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 10 ay hapis cezası aldı. Bir aydır cezaevinde olan ve oradan mesaj gönderen Özer, ”2017 yılında Şehit Necmettin öğretmenimizin şehit edildiği Tunceli Pülümür’deki o noktaya Türk bayrağımızı asıp, inerken hainlerin silahlı saldırısına silahımla karşılık vererek kurtuldum. Silahımın ruhsatı bitmişti. Şırnak Adliyesince 4 yıl önce tarafıma açılan dava sonrası “Ruhsatsız tabanca ve mermi bulundurma” suçundan mahkum edildim. Bunu hak etmedim” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Teröristlere silahla karşılık veren iş adamına ruhsatsız silah cezası

Trabzon'da lojistik sektöründe faaliyet gösteren Abdullah Özer, kimsenin cesaret edemediği 'Hendek Terörü' olaylarından itibaren sürekli Doğu, ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki üs noktaları ziyaret ederek orada vatan için görev yapan kahramanlara moral oldu.

Defalarca, Hakkari, Şırnak, Van, Mardin, Diyarbakır, Tunceli'deki kahramanların yanına giderek, onlarla piknik yapan Özer, 19 Temmuz 2017 yılında Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Pülümür Vadisi'nde şehit olduğu noktada bayrak asarken, teröristlerin hedefi olmuştu.

Türk bayrağını o noktaya asıp, aracına gittiği esnada, sarp araziden PKK'lı hainler tarafından ateş açılan Özer'de yanında bulunan ruhsat süresi geçmiş silahla karşılık verdi. Olayın ardından silahını yetkililere teslim eden Özer'e Şırnak Asliye Mahkemesi tarafından 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma veya taşıma veya bulunma' maddesinden dava açıldı. Şırnak Asliye Hukuk mahkemesi tarafından mahkeme tarafından 4 yıl süren dava sonrası verilen kararla Özer, 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezası alarak Beşikdüzü cezaevine konuldu.

CEZAEVİNDEN ÇAĞRISI VAR

Cezaevinden yetkililere çağrıda bulunan Özer, "Terörle mücadelede kullandığım silah mahkum olmama sebebiyet verdi. Yetkililerden sesimi duymalarını istiyorum" dedi.

Özer, "Hendek terörü olaylarında defalarca Doğu ve Güneydoğu'da olmam sebebi ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan takdir alarak 30 Ağustos resepsiyonuna davet edildim. Külliyede Cumhurbaşkanımızla sohbet ettim. Şimdi de Cumhurbaşkanımızdan tek isteğim, Gümüşhane'ye dönerken hainler tarafından şehit edilen Necmettin öğretmenimizin şehit edildiği yere Türk bayrağını astıktan sonra PKK'lı hainlerin bana ateş ettiği esnada onlara karşılık verdiğim fakat mahkumiyet almama neden olan silahtan dolayı verilen cezanın kaldırılarak özgürlüğüme kavuşmamı talep ediyorum" mesajını verdi. Özer'in şirket çalışanları da, filosundaki bir TIR'ın dorsesine de 'Önce takdir sonra ceza' yazılı pankartı asarak yola çıktı.

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Teröristlere silahla karşılık veren iş adamına ruhsatsız silah cezası
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