Teröristlerin zarar verdiği kilise onarıldı

Sur ilçesinde teröristlerin 6 yıl önce mahallelerde açtığı hendek ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle zarar gören tarihi erler arasında Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'de yer alıyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamınsa kısmen tahrip olan tarihi kilise onarıldı. Onarımın ardından yeniden ibadete açılan kilisede 6 yıl sonra ilk ayin düzenlendi.

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan'ın yönettiği ayine Diyarbakır, İstanbul, Mardin ve bölgede yaşayan çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 saat süren ayinde dualar edilirken, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, kilisenin onarımında emeği geçenlere teşekkür etti.

ZEKİYAN'DAN VALİYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Merkez Sur ilçesindeki Ermeni Katolik Kilisesi'nin açılışı için Diyarbakır'a gelen Başepiskopos Zekiyan ve beraberindeki heyet, Vali Karaloğlu ile İçkale'deki valilik makamında görüştü. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Zekiyan ile görüşen Vali Karaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Karaloğlu, Zekiyan'ı medeniyetin simge şehri Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zekiyan ise zengin bir kültür birikimine sahip olan Diyarbakır'ın tarihi kiliselerinde yapılan restorasyon çalışmaları ve misafirperverliğinden dolayı Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.