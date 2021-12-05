Haberler Yaşam Haberleri Teröristlerin zarar verdiği kilise onarıldı
Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:21 Son Güncelleme: 5.12.2021 13:32

Teröristlerin zarar verdiği kilise onarıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Teröristlerin zarar verdiği kilise onarıldı

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 6 yıl önce gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi, Bakanlık tarafından onarıldı. Teröristlerin el yapımı patlayıcılarından dolayı kısmen zarar gördüğü için kapatılan kilisede 6 yıl sonra ilk ayin yapılıyor. Kilisedeki ayin ve açılış Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Kerabayzar Zekiyan gerçekleştiriyor.

Sur ilçesinde teröristlerin 6 yıl önce mahallelerde açtığı hendek ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle zarar gören tarihi erler arasında Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'de yer alıyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamınsa kısmen tahrip olan tarihi kilise onarıldı. Onarımın ardından yeniden ibadete açılan kilisede 6 yıl sonra ilk ayin düzenlendi.

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan'ın yönettiği ayine Diyarbakır, İstanbul, Mardin ve bölgede yaşayan çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 saat süren ayinde dualar edilirken, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, kilisenin onarımında emeği geçenlere teşekkür etti.

ZEKİYAN'DAN VALİYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Merkez Sur ilçesindeki Ermeni Katolik Kilisesi'nin açılışı için Diyarbakır'a gelen Başepiskopos Zekiyan ve beraberindeki heyet, Vali Karaloğlu ile İçkale'deki valilik makamında görüştü. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Zekiyan ile görüşen Vali Karaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Karaloğlu, Zekiyan'ı medeniyetin simge şehri Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zekiyan ise zengin bir kültür birikimine sahip olan Diyarbakır'ın tarihi kiliselerinde yapılan restorasyon çalışmaları ve misafirperverliğinden dolayı Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Baba kız tartışması cinayetle bitti! Küfür ederek saldırınca...
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
Milli Eğitim Şûrası'nda bir ilk! Öğrencinin teklifi kabul edildi
CHP lideri Kılıçdaroğlu sözünü tutmadı! Söz verdiği halde kovulan işçilere randevu vermedi
İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
CHP’lilerce peşkeş çekilen arsayı SABAH görüntüledi! İşte ‘Ballı Bağış’ın arsası
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Teröristlerin zarar verdiği kilise onarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA