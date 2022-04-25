Terörle anılan topraklarda Rafting keyfi

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Nusaybin'de çok güzel bir şampiyona icra ettiklerini belirtti. Şampiyona ve etkinlikle hedeflerinin yerini bulduğunu ifade eden Yardımcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılan çalışmalarla bölgemiz terörden temizleniyor. Bizler de şehirlerimizde sportif etkinliklerle gençlerimizi spora, sanata ve kültürel etkinliklerle buluşturuyoruz. Biz denizimizle, dağımızla ovamızla Çanakkale'den beri bu memleketi adım adım birlikte inşa ettik. Kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra yapılan ödül töreninde dereceye giren takımlara Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, eşi Nigar Kayabaşı, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik madalya ve katılım belgesi verdiler.