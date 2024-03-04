"Terörle bir olana izin vermeyin"

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi kapsamında MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Harun Ulusoy'un proje tanıtım toplantısında MHP Milletvekili MDK Başkanı Av. Halil Öztürk, CHP'ye sert tepki gösterdi. CHP-DEM Parti ilişkisi üzerinden CHP Milletvekili Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal'ı sert bir dille eleştiren ve tepki gösteren Öztürk, "Ahmet Önal düğüne, cenazeye gidiyormuş. Allah aşkına düğüne, cenazeye gitmeyeniniz var mı aranızda? Arkadaşlar biz düğün ya da cenaze evi teftişçisi değiliz. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Düğüne gittim, cenazeye gittim demekle bu işler olmuyor" ifadesinde bulundu.

Öztürk, "31 Mart'ta sandığa giden vatandaşlarımız bir şeyin kararını iyi şekilde düşünmeli. Bazı seçmenlerimiz Ahmet Önal'a oy vereceğiz diyor, Arkadaşlar Ahmet Önal, CHP'nin milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün geldiği noktaya sizler benden çok daha iyi bilmektesiniz. CHP bugün geldiği noktada Atatürk'ün ortaya koyduğu kurucu değerlerde milli ve manevi değerlerde uzanıp HDP'nin PKK çekişinde bir siyaset izleyen tümüyle güdümüne girmiş Yahudi lobileriyle iç dışlı olmuş bir siyasetin ortaya konulduğu bir siyasi partidir.""

"Yarın Ahmet Önal, Özgür Özel ile birlikte buraya gelse dese ki yahu Selahattin Demirtaş diyelim ki tahliye oldu. Kırıkkale Belediyesine gelecek? Yok, mu diyecek? Peki, Kırıkkaleli buna ne diyecek? Selahattin Demirtaş PKK'lı ve PKK'lı olarak hüküm giymiş bir teröristtir. Bugün CHP teröristlere hizmet eden bir siyasetin temsilcisidir. Sayın Önal, düğüne gidiyormuş. İçimizde böyle düğüne, cenazeye gitmeye var mı? Biz düğün ya da cenaze evi teftişi değiliz, biz bu milletin hizmetkarıyız. Bu millete nasıl, ne şekilde hizmet edeceğiz, bunun yolunu, yöntemini hep beraber arayıp bulacağız" dedi.