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Giriş Tarihi: 15.2.2023 15:56 Son Güncelleme: 15.2.2023 16:25

Terörle mücadeleden sonra ilk kez deprem bölgesinde kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan yerli ve milli yeraltı görüntüleme cihazı asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 127 vatandaşın enkaz altından sağ olarak kurtarılmasını sağladı. En üst model olan ve terörle mücadele operasyonlarından sonra ilk kez deprem bölgesinde kullanılan cihazın seri üretimine de geçildiği belirtildi.

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Terörle mücadeleden sonra ilk kez deprem bölgesinde kullanıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu depremde bir yandan enkaz arama çalışmaları bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bölgede depremin yaraları da sarılmaya çalışılıyor. Bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere büyük bir mücadele veriyor.

TSK envanterinde bulunan tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Proton Elıc RB-1 M-5 modeli yeraltı görüntüleme cihazı terörle mücadele operasyonlarından sonra ilk kez deprem bölgesinde kullanıldı. Özellikle asrın felaketinin merkezi Pazarcık ilçesi ve Kahramanmaraş merkezdeki enkazlar da kullanılan cihaz bugüne kadar 127 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Toprak veya sualtı fark etmeksizin 50 metre derinliği gösterebilen, açık alanda 1 kilometrelik menzile sahip yeraltı görüntüleme cihazı canlı veya cansız varlıkları nokta atışı tespit edebiliyor. Uzman personel tarafından kullanılan cihaz nerede ihtiyaç varsa o bölgeye gidip görüntüleme yapıyor. Termal ve manyetik dalgalarla çalışan cihazın seri üretimine de başlanıldığı belirtildi. Bölgede M-5 serisinin yanı sıra M-4 serini yeraltı görüntüleme cihazlarının kullanıldığı öğrenildi.

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Terörle mücadeleden sonra ilk kez deprem bölgesinde kullanıldı
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