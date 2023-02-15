Terörle mücadeleden sonra ilk kez deprem bölgesinde kullanıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu depremde bir yandan enkaz arama çalışmaları bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bölgede depremin yaraları da sarılmaya çalışılıyor. Bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere büyük bir mücadele veriyor.
TSK envanterinde bulunan tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Proton Elıc RB-1 M-5 modeli yeraltı görüntüleme cihazı terörle mücadele operasyonlarından sonra ilk kez deprem bölgesinde kullanıldı. Özellikle asrın felaketinin merkezi Pazarcık ilçesi ve Kahramanmaraş merkezdeki enkazlar da kullanılan cihaz bugüne kadar 127 kişinin kurtarılmasını sağladı.
Toprak veya sualtı fark etmeksizin 50 metre derinliği gösterebilen, açık alanda 1 kilometrelik menzile sahip yeraltı görüntüleme cihazı canlı veya cansız varlıkları nokta atışı tespit edebiliyor. Uzman personel tarafından kullanılan cihaz nerede ihtiyaç varsa o bölgeye gidip görüntüleme yapıyor. Termal ve manyetik dalgalarla çalışan cihazın seri üretimine de başlanıldığı belirtildi. Bölgede M-5 serisinin yanı sıra M-4 serini yeraltı görüntüleme cihazlarının kullanıldığı öğrenildi.