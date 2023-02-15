Terörle mücadeleden sonra ilk kez deprem bölgesinde kullanıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu depremde bir yandan enkaz arama çalışmaları bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bölgede depremin yaraları da sarılmaya çalışılıyor. Bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere büyük bir mücadele veriyor.