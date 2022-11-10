Terörün zarar verdiği Şehzadeler Konağı onarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Şehzadeler Konağında başlatılan restorasyon çalışmaları bitti.
Sur ilçesinde bulunan uzun yıllar bakımsız kalan ve yaklaşık 7 yıl önce de terör örgütü PKK'nın hendek ve el yapımı patlayıcıları nedeniyle hasar gören Şehzadeler Konağı'nda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca geçen yıl Ekim'de restorasyon çalışmasına başlanmıştı. Diyarbakır sivil mimari örneklerinden farklı olarak, içerisinde yaşmak (Ocaklarında dumanın öne gelmemesi için davlumbaz gibi üst kısımdan sarkan yarım silindirik biçimli parça) bulunan, elips ve dairesel iki farklı geometriye sahip 2 oda ve tuğla tonoz örtülü büyük bir eyvana sahip olan konaktakihassas çalışmalar bitti.
Tarihi konaktaki restorasyonunaslına uygun yapılabilmesi için özverili bir şekilde çalışma sürdüren ekipler, çimento ile yapılan müdahaleleri temizleyerek aslına uygun harç ve malzemeler ile binayı sağlamlaştırdı. Kubbe ve tonozlarda sıva, duvarlara ise derz uygulaması tamamlanan binada aydınlatma çalışması da tamamlandı. Restorasyon çalışmaları sırasındabinanın özgün döşemesine aitolduğu düşünülen taşlar eksik kısımlarda aslına uygun şekilde yeniden kullanıldı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Şehzadeler Konağına, Türk Edebiyatı'nın "7 Güzel Adamından" biri olarak sayılan ve geçen yıl vefat eden Diyarbakırlı Ünlü Şair Sezai Karakoç'un adı verildi. Tarihi konak 'Kültür Evi' olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Su kuyusu ve künkler bulunmuştu. Şehzadeler Konağı'nda müze denetimde ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, 16'ıncı yüzyıla ait olduğu değerlendirilen su künkhatları ve 3 ayrı noktada su kuyusuile yapıya ait olduğu düşünülen duvar izleri ortaya çıkarılmıştı.