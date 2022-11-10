Terörün zarar verdiği Şehzadeler Konağı onarıldı

Tarihi konaktaki restorasyonunaslına uygun yapılabilmesi için özverili bir şekilde çalışma sürdüren ekipler, çimento ile yapılan müdahaleleri temizleyerek aslına uygun harç ve malzemeler ile binayı sağlamlaştırdı. Kubbe ve tonozlarda sıva, duvarlara ise derz uygulaması tamamlanan binada aydınlatma çalışması da tamamlandı. Restorasyon çalışmaları sırasındabinanın özgün döşemesine aitolduğu düşünülen taşlar eksik kısımlarda aslına uygun şekilde yeniden kullanıldı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Şehzadeler Konağına, Türk Edebiyatı'nın "7 Güzel Adamından" biri olarak sayılan ve geçen yıl vefat eden Diyarbakırlı Ünlü Şair Sezai Karakoç'un adı verildi. Tarihi konak 'Kültür Evi' olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Su kuyusu ve künkler bulunmuştu. Şehzadeler Konağı'nda müze denetimde ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, 16'ıncı yüzyıla ait olduğu değerlendirilen su künkhatları ve 3 ayrı noktada su kuyusuile yapıya ait olduğu düşünülen duvar izleri ortaya çıkarılmıştı.