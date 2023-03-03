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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Terrier, 25 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Terrier, 25 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerin 25. gününde bir köpek enkaz altından sağ çıkarıldı. Dün enkaz kaldırma çalışması başlatılan bir binada ses duyulması üzerine aramakurtarma ekipleri harekete geçti. AFAD görevlileri, aramalarda enkaz altındaki Terrier cinsi köpeğe ulaşıldı. Mahsur kaldığı alanda mama bulunduğu için hayatta kaldığı belirlenen köpek, veteriner kontrolü için seyyar kliniğe gönderildi. Çalışmalar sırasında köpeğin sahibi olduğu tahmin edilen bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

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Terrier, 25 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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