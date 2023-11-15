Ters şeritten giden araçla otomobil çarpıştı: 3 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda ters şeritten giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Ters yönde ilerleyen araç sürücüsü Kemal Boz'un polislerin dur ihtarına uymayarak yaklaşık 8 kilometre boyunca yoluna devam ettiği ileri sürüldü. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

DUR İHTARINA UYMADI

Ölümlü kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari aracı ile otoyolda ters şeritte girdi. Otoyoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kemal Boz, ekiplerin 'Dur!' ihtarına uymayarak yaklaşık 8 kilometre boyunca otoyoldan ters yönde gitmeye devam etti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kemal Boz, bu sırada otoyolda ilerleyen Fatih İlkgün kullandığı otomobile kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada Kemal Boz, eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ölen kişilerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.