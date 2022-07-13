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Giriş Tarihi: 13.7.2022 17:58 Son Güncelleme: 13.7.2022 17:59

İstanbul'da ters yoldan gelen çöp kamyonu yaşlı adamı ezdi

İstanbul Esenler'de ters istikametten yola çıkan çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Abidin Mimarlar'ı (61) ezdi. Ağır yaralanan Abidin Mimarlar hastaneye kaldırılırken, şoför gözaltına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da ters yoldan gelen çöp kamyonu yaşlı adamı ezdi

Kurban bayramı sonrasında çöp toplamak için sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan çöp kamyonu Esenler Üçyüzlü'de yolun tersinden girince yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Abidin Mimarlar'a çarptı. Çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan Mimarlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayı gören çevre sakinleri çöp kamyonunun yola tersten girdiğini yaşlı adamında kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çöp kamyonunun altına aldığını vatandaşların uyarması sonucu kamyonun durduğunu söyledi.

Abidin Mimarlar'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

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İstanbul'da ters yoldan gelen çöp kamyonu yaşlı adamı ezdi
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