Haberler Yaşam Haberleri Ters yönde giden maganda gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 5.6.2022 10:53 Son Güncelleme: 5.6.2022 12:11

Ters yönde giden maganda gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ters yönde giden maganda gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta aracını metrelerce ters yöne sürerek hem kendisini hem de çevredekileri tehlikeye atan trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sürücünün ehliyeti iptal edilirken para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda aracını metrelerce ters yöne sürerek hem kendisini hem de çevresindeki tehlikeye atan trafik magandası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ters yönde giden maganda gözaltına alındı | Video

Araç sürücüsü A.E.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 623 Lira idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi geçici olarak iptal edilirken "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" sebebiyle adli işlem yapıldı.


Öte yandan, o tehlikeli anlarda vatandaşların "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" diyerek tepki göstermesi cep telefonu kamerasına yansımıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için yeni formül! Enflasyon oranı sonrası hesap netleşti: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 mesajı!
LGS sınav maratonunda sona doğru! LGS 2022 sınavı 2. oturum saat kaçta bitecek, kaç dakika ve saat sürecek?
SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağkur 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son Dakika: Emekli ve memur maaşı için 5 aylık zam oranı resmen açıklandı: Emekli ve memur zammı ile yeni maaş hesabı: Temmuz zammı ne kadar olacak?
LGS Sınavı başarı duası Kalem Suresi nasıl ve kaç defa okunur? Sınav duası ve Kalem Suresi: Sınava girerken hangi dualar okunur?
SON DAKİKA! CHP'li İl Başkanı'ndan CHP'li Belediye Başkanı'na: O bir hırsız arkasında durmam
Son Dakika Haberi | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı açıklaması! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, zam oranı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için YENİ HESAP belirdi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete 2. zam sinyali
Emekli zammı güncel durum! SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
2022 LGS lise sınavı ne zaman; birinci ve ikinci oturum kaç dakika? LGS saat kaçta başlayacak/bitecek ve ne kadar sürecek? İşte LGS sınav süresi ve oturum bilgileri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ters yönde giden maganda gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA