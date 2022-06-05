Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda aracını metrelerce ters yöne sürerek hem kendisini hem de çevresindeki tehlikeye atan trafik magandası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ters yönde giden maganda gözaltına alındı | Video

Araç sürücüsü A.E.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 623 Lira idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi geçici olarak iptal edilirken "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" sebebiyle adli işlem yapıldı.



Öte yandan, o tehlikeli anlarda vatandaşların "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" diyerek tepki göstermesi cep telefonu kamerasına yansımıştı.