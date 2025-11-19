Ters yönde gidip karşısındaki araçtakilere saldıran sürücü yakalandı: Yeni Kanun Teklifinde caydırıcı cezalar geliyor

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ters yönde araç kullanan ve kendini uyaran sürücünün önünü kesip saldıran M.E'nin görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan trafik magandasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandı.

YENİ KANUNA GÖRE BUNU YAPANLAR YANDI

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre Ters yönde araç kullanan sürücülere tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise 90 bin lira idari para cezası uygulanacak. 60 gün sürücü belgesini geri alınacak, araçlarını 60 gün trafikten men edilecek.

"VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAK KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ters yönde araç kullanmak, trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz Gereğini Yaparız" dedi.