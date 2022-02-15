Şişli'de bir ara sokakta geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre ara sokakta ters yönden gelen lüks bir cip 14 yaşındaki köpeği ezerek öldürdü.



Ters yönden gelen cip köpeği böyle ezdi! Sahipleri isyan etti | Video







Köpeklerinin ezildiği anları kameradan görüp sokağa koşan Melda Kutlay ve oğlu Onur Kutlay biz hayvanı kurtarmaya çalışırken onlar inip hiçbir hataları yokmuş gibi bizi izlediler dedi.





Yiğit isimli köpeklerini veterinere götürdüler ama hayatta tutmayı başaramadılar. Melda Kutlay şimdi 14 yıldır birlikte yaşadıkları köpeğini ezen İranlılardan şikayetçi oldu. Kutlay; "Bizi en çok üzen kaza ya da bilerek bir köpeği öldüren o kişinin araçtan inip sanki bir canı ezmemiş gibi davranmasıydı. Lütfen artık ara sokaklarda hayvanlara karşı daha duyarlı araç kullanalım. Biz onlardan şikayetçi olduk polise söyledik. HAYDİ polisi ilgilenecek dediler, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.