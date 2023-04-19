Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeledi

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya bir kadın, ters yönden gelen başka bir kadın sürücüye yol vermek istemedi.

Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeleyip hakaret etti! O anlar kamerada | Video

Bunun üzerine aracından inen şahıslar, sürücüye tepki göstermeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle daha da hararetlenen tartışma da hatalı sürücü ve arkadaşı, yanında kızının olmasına da aldırmadan kadının aracına tekme atarak hakaretler etmeye başladı. Hakaretlerini bir süre daha sürdüren kadın aracına binerek oradan uzaklaşırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye araç sürücüsünün cep telefonu tarafından kayda alındı.