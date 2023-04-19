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Giriş Tarihi: 19.4.2023 14:05

Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeledi

Büyükçekmece’de bir kadın, ters yönden ilerleyen başka bir kadın sürücüye yol vermeyince ortalık karıştı. Araçtan inen şahıslar, yanında kızının da olmasına aldırmadan kadının aracını tekmeleyip hakaret etti. Yaşanan o anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeledi

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya bir kadın, ters yönden gelen başka bir kadın sürücüye yol vermek istemedi.

Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeleyip hakaret etti! O anlar kamerada | Video

Bunun üzerine aracından inen şahıslar, sürücüye tepki göstermeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle daha da hararetlenen tartışma da hatalı sürücü ve arkadaşı, yanında kızının olmasına da aldırmadan kadının aracına tekme atarak hakaretler etmeye başladı. Hakaretlerini bir süre daha sürdüren kadın aracına binerek oradan uzaklaşırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye araç sürücüsünün cep telefonu tarafından kayda alındı.

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Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeledi
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