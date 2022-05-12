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Giriş Tarihi: 12.5.2022 02:13

Ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 2 ölü, 5 yaralı

AA
Ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 2 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde ters yönden gelen otomobilin bir diğer otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Alınan bilgiye göre, İsmail Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Ömerbeyli mevkisinde ters yönden gelen İbrahim Akbal'ın kullandığı yabancı plakalı bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Akbal'ın kullandığı araç şarampole devrildi. Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yabancı plakalı araçta kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 2 ölü, 5 yaralı
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