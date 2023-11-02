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Giriş Tarihi: 2.11.2023 10:25 Son Güncelleme: 2.11.2023 10:28

Ters yöne giren motosiklet otomobille çarpıştı: 3 ölü

İzmir’de üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklet ters yöne girdikten sonra otomobille çarpıştı. Motosikletteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ters yöne giren motosiklet otomobille çarpıştı: 3 ölü

Kaza, bugün sabah saatlerinde Bornova ilçesi Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletteki gençlerden birisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslara alınarak hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan birisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, diğeri ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden gençlerin kimliklerini tespit etme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, trafik yoğunluğunun oluştuğu noktada kazaya karışan otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Ters yöne giren motosiklet otomobille çarpıştı: 3 ölü
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